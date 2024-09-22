Депутаты бундестага сделали запрос в кабмин о немецких танках в Курской области

Фото: 123RF/anibaltrejo

Группа депутатов бундестага от партии "Альтернатива для Германии" направили правительству ФРГ обращение, в котором задались вопросом, не снижает ли вторжение ВСУ в Курскую область с применением немецкого оружия вероятность мирных переговоров с Россией и не повышает ли риск эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?", – указано в запросе.

Политики также уточнили у правительства, было ли оно осведомлено о планировании Киевом атаки на Курскую область, проходили ли перед этим украинские солдаты обучение в ФРГ и каким образом НАТО оказывает помощь ВСУ.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 14 950 военнослужащих. Кроме того, украинская сторона лишилась 122 танков, 52 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортеров и 768 боевых бронированных машин.