Премьер Британии на ГА ООН заявила, что России никто не угрожает

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что России никто не угрожает. При этом она добавила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву.
"Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю", – сказала она на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ее слова приводит РИА Новости.
В конце августа, когда Трасс была только кандидатом на пост британского премьера, она заявила, что Украине нужно поставлять больше РСЗО для противостояния России. Политик также добавила, что Великобритания должна вводить больше антироссийских санкций.
Помимо этого, Трасс допустила применение ядерного оружия. На встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме она заявила, что это является "важной обязанностью премьер-министра".
Страны Запада, включая Великобританию, увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Великобритания потратит более 2 млрд фунтов стерлингов на военные действия на Украине
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