22 марта, 22:46Политика
Володин заявил, что совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" должны быть уничтожены
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что лица, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле", должны быть уничтожены.
"Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас главное – помочь оказавшимся в беде", – написал он.
Парламентарий информировал, что правоохранительные органы осуществляют все необходимые действия.
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба. Как сообщали очевидцы, в здание ворвались неизвестные в камуфляже. По предварительным данным ФСБ, в результате ЧП погибли около 40 человек.
После стрельбы в концертном зале случился пожар. Сообщалось, что возгорание привело к обрушению кровли. Прибывшие на место спасатели МЧС РФ эвакуировали порядка 100 человек.
В связи с произошедшим Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело о теракте.
Силовые ведомства предпринимают необходимые меры в связи с ЧП в "Крокус Сити Холле" – ФСБ
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