Володин заявил, что совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" должны быть уничтожены

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что лица, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле", должны быть уничтожены.

"Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас главное – помочь оказавшимся в беде", – написал он.

Парламентарий информировал, что правоохранительные органы осуществляют все необходимые действия.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба. Как сообщали очевидцы, в здание ворвались неизвестные в камуфляже. По предварительным данным ФСБ, в результате ЧП погибли около 40 человек.

После стрельбы в концертном зале случился пожар. Сообщалось, что возгорание привело к обрушению кровли. Прибывшие на место спасатели МЧС РФ эвакуировали порядка 100 человек.

В связи с произошедшим Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело о теракте.

Силовые ведомства предпринимают необходимые меры в связи с ЧП в "Крокус Сити Холле" – ФСБ