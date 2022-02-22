Сенатор Афанасьева объяснила свои слова о "пакете санкций в пакете с пакетами"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Член Совфеда Елена Афанасьева, высказавшая мнение о том, что РФ убрала пакет санкций Запада "в пакет с пакетами", рассказала, что люди в регионах нередко иронизируют о санкциях таким образом, сообщает "Газета.ру".
"Вообще так говорят наши россияне. Кто с обыкновенными людьми в регионах общается, для того это выражение достаточно известное. Я высказывала именно точку зрения моих земляков. Это прежде всего была ассоциация", – объяснила сенатор.
Однако Афанасьева подчеркнула, что РФ понимает, что в отношении нее будут использованы новые ограничения и не списком, а целыми пакетами.
"Но мы и понимаем, что на сегодняшний день у нас единственный выход отослать этот пакет в тот пакет, который мы выбрасываем в мусорку. Для себя мы это определили", – заявила член Совфеда.
Уточняется, что до этого в ходе голосования о ратификации соглашения о дружбе с Донбассом Афанасьева выступила с заявлением об очередном пакете ограничений против российской стороны.
"Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах", – отметила она.
После подписания Владимиром Путиным соответствующих указов о планах ввести санкции против России заявили Канада, США, Великобритания и Евросоюз.
В частности, Борис Джонсон ранее заявил о введение санкций в отношении пяти российских банков и трех физических лиц. По его словам, ограничения вводятся против банка "Россия", Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, Генбанка и Черноморского банка развития, а также против Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
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