США призвали Зеленского отправиться во Львов ради безопасности – СМИ

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Власти Соединенных Штатов призвали президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов. Об этом сообщила телекомпания ABC.

В США считают, что это необходимо для безопасности украинского лидера. При этом телекомпания не уточнила своих источников и не объяснила причин такой рекомендации.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Он заявил, последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Украина никому ничего не отдаст.

