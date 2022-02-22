Зеленский сообщил, что инициировал саммит в нормандском формате и заседание ОБСЕ

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что стал инициатором созыва саммита в нормандском формате после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в своем обращении к народу страны, опубликованном в телеграм-канале офиса украинского лидера.

По словам Зеленского, он также призвал провести заседания Совета Безопасности ООН и ОБСЕ.

"Мы настаиваем на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации", – уточнил украинский лидер.

Президент Украины выразил надежду на четкие и эффективные действия партнеров.

Ранее Зеленский заявил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. По мнению главы государства, действия РФ являются нарушением территориальной целостности Украины.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти страны планируют продолжать выполнение обязательств перед жителями регионов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, при необходимости эти обязательства могут быть расширены, заявил спикер.

Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента РФ были опубликованы на официальном портале правовой информации.