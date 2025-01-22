Politico: Германия предложила ЕС ограничить дипломатам из РФ доступ в Европу

Фото: 123RF/gesrey

Министерство иностранных дел ФРГ призвало Евросоюз ограничить дипломатам из РФ доступ в Европу из-за якобы гибридных угроз. Об этом сообщается в материале Politico со ссылкой на соответствующий документ внешнеполитического ведомства Германии.

В СМИ привели в пример повреждение кабелей в Балтийском море. Однако издание The Washington Post подчеркивало, Запад не нашел доказательств причастности РФ к указанным инцидентам.

"МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных. – Прим. ред.) атак <...> путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов", – уточняется в статье Politico.

Также немецкие власти намерены согласовать санкции в отношении судов, которые якобы транспортируют российские энергоресурсы. Кроме того, ФРГ планирует развивать отношения с некоторыми частными компаниями, которые специализируются на проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры.

"Германия надеется, что ЕС сможет разработать более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно дать понять, что Россия виновата в некоторых инцидентах", – передает издание.

В ноябре телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря, между Финляндией и Германией оборвался. Он являлся единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

Германия и Финляндия приступили к расследованию данного инцидента. МИД ФРГ в совместном заявлении стран выразил обеспокоенность в связи с повреждением кабеля.

После этого был также оборван подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Однако по факту случившегося не было выявлено диверсий.

Кроме того, в январе текущего года стало известно о повреждении третьего кабеля, который соединяет Швецию, Литву, Германию и Финляндию. В Швеции эти повреждения связали с китайским судном, которое находилось на якоре в 160 километрах от берега. Там сочли действия экипажа корабля умышленными, а капитан судна якобы был завербован спецслужбами РФ.