Еще один подводный кабель в Балтийском море получил повреждения

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В Балтийском море оказался поврежден еще один подводный кабель, который соединяет Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Об этом сообщает телекомпания SVT со ссылкой на министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина.

В ведомстве связывают эти повреждения с китайским судном, которое находилось на якоре в 160 километрах от берега. В Минобороны Швеции сочли действия экипажа корабля умышленными, а капитан судна якобы был завербован спецслужбами РФ.

В ноябре телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря, между Финляндией и Германией оборвался. Он является единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

Германия и Финляндия приступили к расследованию данного инцидента. МИД ФРГ в совместном заявлении стран выразил обеспокоенность в связи с повреждением кабеля.

После этого был оборван еще один подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус объяснил, что кабель был довольно старым и с ним зачастую происходили неисправности. Тем не менее случаев диверсий зафиксировано не было.