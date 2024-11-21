Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с РФ

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США не стремятся к конфликту с Россией, однако они продолжат оказывать помощь Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что единомышленники и партнеры Штатов будут совместными усилиями поддерживать Украину в дальнейшем, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого подчеркнул, что российская сторона будет всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает решать конфликты мирными средствами. Он также добавил, что Россия может использовать оружие против стран, которые используют его против нее. В зависимости от действий противника Россия будет решать вопрос о развертывании ракет средней и меньшей дальности.

Тем временем пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что избранный президент США Дональд Трамп предпримет попытку восстановить мир во всем мире.