Азербайджан опроверг информацию о нападении своих ВС на Степанакерт

Фото: телеграм-канал Varlamov News (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

Информация о наступлении азербайджанских войск на столицу Нагорного Карабаха город Степанакерт является ложной. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

"Размещенная на некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях информация <...> не соответствует действительности и является дезинформацией. Мы категорически опровергаем эту информацию", – говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Ранее 21 сентября в армянских СМИ появилась информация о стрельбе в Степанакерте. В частности, было распространено видео, на котором слышны звуки выстрелов.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

По последним данным, в результате боевых действий погибли по меньшей мере 32 человека, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили ранения.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.



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