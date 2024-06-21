Посол РФ в Южной Корее заявил о неприемлемости шантажа и угроз

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Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев указал на встрече с первым замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном на неприемлемость шантажа и угроз в адрес России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление российского посольства.

Зиновьев подчеркнул, что РФ готова прилагать усилия для формирования долгосрочного мира и стабильности на Корейском полуострове. Кроме того, по его словам, сотрудничество между Россией и КНДР не нацелено против третьих стран и соответствует нормам международного права.

Ранее СМИ сообщили, что Южная Корея собирается вновь рассмотреть вопрос о прямых поставках оружия на Украину. Как указали журналисты, это заявление прозвучало на фоне заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

До этого Сеул ввел санкции против Москвы из-за ядерной программы Пхеньяна. Ограничительные меры распространились на двух россиян и две организации. В Южной Корее уверены, что именно эти лица и организации связаны с ядерной программой Северной Кореи.

В связи с этим южнокорейского посла Ли До Хун вызвали в российский МИД. На встрече ему заявили, что подобные действия со стороны Сеула являются очередным недружественным шагом.

