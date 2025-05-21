Захарова отметила "больную фантазию" Зеленского из-за ожидания Путина в Стамбуле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ожидание Владимира Путина в Стамбуле на прошедших 16 мая переговорах является "больной фантазией" лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, состав российской делегации был объявлен заранее. Президент четко заявил, что в Стамбул "направляется российская делегация", в которую вошли высокопоставленные эксперты.

"Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз", – сказала представитель МИД.

Следующим этапом "циркового представления" дипломат назвала выход президента Украины к микрофонам. Захарова отметила, что Зеленский "сутки просидел у микрофонов" и не давал возможности представителям Украины сесть за стол переговоров. При этом российская делегация была готова в любой момент начать встречу.

"Я думаю, это была какая-то абсолютная точка невозврата в понимании того, что он вообще неадекватен, что это вопрос болезненных амбиций, бесконечных постановок и инсценировок ", – заключила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что спектакль Зеленского с попыткой сорвать переговоры с российской делегацией в Стамбуле провалился. Однако на российскую делегацию, которая прибыла в Стамбул 15 мая, пытались оказать психологическое давление.

Встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Турции 16 мая. Делегации договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000, а также решили, что представят друг другу свое видение ситуации по прекращению огня.

Кроме того, делегации договорились о проведении следующих переговоров.