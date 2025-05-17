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Несмотря на насмешки украинского лидера Владимира Зеленского, Украина признала логику российского плана по обмену пленными в Стамбуле. Об этом сообщила в своем телеграм-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что глава МИД Украины Андрей Сибига фактически признал ценность российского предложения об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Захарова отметила, что, несмотря на суточные насмешки Зеленского над российской делегацией, украинская сторона в лице своего министра иностранных дел согласилась с разумностью этого плана, если отвлечься от характерных для киевского режима оскорбительных выпадов.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что гражданам Украины следует не позволять "натовским советчикам" уводить процесс урегулирования в сторону чужих интересов.

Встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Турции 16 мая. Переговоры заняли около 2 часов. В результате делегации договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.

Стороны также решили, что представят друг другу свое видение ситуации по прекращению огня. Кроме того, они договорились о проведении следующих переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.