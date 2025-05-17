Эйсмонт: Белоруссия готова стать посредником по урегулированию на Украине

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Минск готов выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине ради мира, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

"Беларусь никогда не напрашивалась на роль посредника - ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция", – подчернкула Эйсмонт в беседе с ТАСС.

Однако если это будет необходимо и если стороны согласятся, то власти республики организуют процесс так, как не организует ни одна другая страна, поскольку это напрямую связано и с будущим самой Белоруссии, пояснила политик.

Вместе с тем Эйсмонт назвала тактическим успехом для России итоги переговоров в Стамбуле.

"Других итогов мы и не ожидали. Переговоры – их первый раунд – к счастью, состоялись и имели хоть какой-то результат", – заключила она.

Делегации Москвы и Киева встретились в Турции 16 мая. Переговоры длились около двух часов и завершились достижением соглашения об обмене пленными в формате 1 000 на 1 000.

Кроме того, стороны обсудили возможные пути прекращения огня и договорились о проведении новых встреч.

Однако после переговоров некоторые политики США выступили за ужесточение санкций в отношении Москвы. Американские сенаторы призывали Конгресс одобрить рестрикции из-за слабого прогресса в переговорах о прекращении огня.