Эйсмонт: Белоруссия готова стать посредником по урегулированию на Украине

17 мая, 14:12Политика
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Минск готов выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине ради мира, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
"Беларусь никогда не напрашивалась на роль посредника - ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция", – подчернкула Эйсмонт в беседе с ТАСС.
Однако если это будет необходимо и если стороны согласятся, то власти республики организуют процесс так, как не организует ни одна другая страна, поскольку это напрямую связано и с будущим самой Белоруссии, пояснила политик.
Вместе с тем Эйсмонт назвала тактическим успехом для России итоги переговоров в Стамбуле.
"Других итогов мы и не ожидали. Переговоры – их первый раунд – к счастью, состоялись и имели хоть какой-то результат", – заключила она.
Делегации Москвы и Киева встретились в Турции 16 мая. Переговоры длились около двух часов и завершились достижением соглашения об обмене пленными в формате 1 000 на 1 000.
Кроме того, стороны обсудили возможные пути прекращения огня и договорились о проведении новых встреч.
Однако после переговоров некоторые политики США выступили за ужесточение санкций в отношении Москвы. Американские сенаторы призывали Конгресс одобрить рестрикции из-за слабого прогресса в переговорах о прекращении огня.
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