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Политика

03:55

Сенатор Макконнелл заявил, что помощь США Украине может помочь открыть порт Одессы

политика

Фото: AP/ТАСС

По мнению лидера республиканского меньшинства в сенате США Митча Макконнелла, новый пакет помощи Украине сможет повлиять на открытие Одесского порта. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

При этом, сенатор добавил, что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке.

В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не приемлет появления военных баз НАТО у своих границ. В частности, министр подчеркнул, что Москву не устроит ситуация, когда Украина окажется вне военного блока, но при этом договорится с Западом о создании баз в Азовском море.

Также Лавров заявил, что США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину. По мнению дипломата, страны Альянса делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США

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