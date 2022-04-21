Президент США выступит по ситуации вокруг Украины 21 апреля – Белый дом

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Президент США Джо Байден в четверг, 21 апреля, выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины. Об этом свидетельствует рабочий график главы государства.

Отмечается, что в 16:45 по московскому времени (в 09:45 по вашингтонскому времени) глава американского государства представит обновленную информацию по России и Украине. Других деталей о содержании выступления не приводится.

Ранее Байден сообщил о решении ряда стран предоставить на мировой рынок дополнительные поставки нефти из своих резервов. Он подчеркнул, что таким образом страны выступают против действий России в области энергетики.

Кроме того, администрация США не исключила вероятность введения новых санкций против России на этой неделе. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в настоящее время решение о введении нового пакета ограничений находится на рассмотрении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

