В Белом доме прокомментировали получение ноты от РФ из-за поставок вооружений Украине

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга прокомментировала получение ноты от России по поводу поставок вооружения Украине. Об этом сообщает газета "Известия".

"Я не собираюсь спекулировать по поводу пустых угроз или угроз со стороны президента Путина или руководства России", – заявила Псаки.

По ее словам, администрация Байдена фокусируется на отправке Украине "исторического" объема военной помощи и экономического содействия, а также на формировании нового пакета санкций против России.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия направила всем государствам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине. Уточняется, что до этого в Washington Post появилась информация о том, что РФ направила США ноту из-за поставки оружия ВСУ. Комментируя данную публикацию, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила утвердительно. А, отвечая на уточняющий вопрос, в какие страны была направлена нота, она сказала, что во все.

До этого президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче вооружения, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. По его словам, США также договариваются с союзниками об отправке на Украину дополнительной военной помощи. Новый пакет помощи будет включать высокоэффективные типы вооружений, а также новые средства в случае широкого наступления России на востоке Украины.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.