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Решение президента США Джо Байдена отложить визит на Украину показывает ограниченность возможностей Вашингтона в разрешении конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

"Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей", – полагает автор публикации Чжу Фэн.

По мнению китайского обозревателя, нерешительность американского лидера также указывает на корыстные цели Белого дома.

"Мыльная опера" с возможной поездкой Байдена в Киев показывает, что заявления США о "поддержке Украины" не более чем игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли", – убежден журналист.

Накануне президент США заявил, что не знает, посетит ли он Киев в период спецоперации. Байден отметил, что бывал на Украине не раз, однако в последнее время визиты в страну не наносил.

При этом ранее Байден отмечал, что готов лично отправиться на Украину. Однако позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что президент США готов ко всему, в том числе к поездке на Украину, но в настоящий момент такой визит не планируется.