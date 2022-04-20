В Китае назвали возможную причину отказа Байдена ехать на Украину

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Решение президента США Джо Байдена отложить визит на Украину показывает ограниченность возможностей Вашингтона в разрешении конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.
"Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей", – полагает автор публикации Чжу Фэн.
По мнению китайского обозревателя, нерешительность американского лидера также указывает на корыстные цели Белого дома.
"Мыльная опера" с возможной поездкой Байдена в Киев показывает, что заявления США о "поддержке Украины" не более чем игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли", – убежден журналист.
Накануне президент США заявил, что не знает, посетит ли он Киев в период спецоперации. Байден отметил, что бывал на Украине не раз, однако в последнее время визиты в страну не наносил.
При этом ранее Байден отмечал, что готов лично отправиться на Украину. Однако позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что президент США готов ко всему, в том числе к поездке на Украину, но в настоящий момент такой визит не планируется.
В Белом доме заявили, что пока нет планов по организации визита Байдена на Украину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: