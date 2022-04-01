Байден заявил о готовности более 30 стран высвободить нефть из своих запасов

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Президент США Джо Байден сообщил о решении ряда стран предоставить на мировой рынок дополнительные поставки нефти из своих резервов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства и согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти", – заявил американский лидер.
Байден подчеркнул, что таким образом страны выступают против действий России в области энергетики.
Накануне президент США объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день. Данная мера будет действовать ближайшие полгода. Также американский лидер потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году. В стране могут подготовить условия для отказа от поставок.
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