Госсекретарь Рубио: Зеленский соврал про отказ от сделки с США по редкоземельным ресурсам

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Президент Украины Владимир Зеленский соврал, когда сказал, что отрицательно ответил на сделку по украинским редкоземельным ресурсам, предложенную США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в беседе с журналисткой Кэтрин Херридж.

Президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому поддержку своей страны в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны. Украинский лидер ответил, что хочет заключить сделку и в ней есть смысл, однако ее нужно рассмотреть в законодательном плане, отметил Рубио.

По его словам, украинская сторона должна была одобрить предложение. Позже стало известно, что Зеленский не подписал необходимые документы, сославшись на доработку проекта.

"Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но на той встрече все было не так", – объяснил госсекретарь в интервью, опубликованном в соцсети X.

Также Рубио указал на недовольство и раздражение Трампа в отношении действий Зеленского. В некоторых случаях, отметил он, это оправданная реакция американского лидера. При этом, уточнил госсекретарь, и предыдущий глава США Джо Байден ругал в телефонных звонках президента Украины.

Трамп требует к себе уважения, но когда вместо благодарности Белый дом слышит обвинение в дезинформации, это "крайне контрпродуктивно", обратил внимание Рубио.

"Трамп не тот человек, который будет это терпеть", – добавил он.

Ранее председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского от сделки недальновидным поступком. Хьюз подчеркнул, что экономические связи Киева и Вашингтона могли бы стать для Украины лучшей гарантией безопасности. Своим предложением Трамп хотел получить компенсацию за вложенные в Украину почти 300 миллиардов долларов.