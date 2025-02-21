Конгресс США не поддерживает идею нового финансирования для Киева

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгресс не поддерживает идею утверждения нового пакета финансирования для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

"В Конгрессе нет настроя на это", – сказал Джонсон, выступая на международной конференции консерваторов.

Он также призвал лидера Украины Владимира Зеленского сосредоточиться на завершении конфликта с Россией.

Ранее Вашингтон выступил против того, чтобы G7 выставляла РФ агрессором в своем заявлении, которое было выпущено по случаю трехлетней годовщины начала СВО. Кроме того, члены "Группы семи" до сих пор не договорились по вопросу участия Зеленского в виртуальном саммите G7, который назначен на 24 февраля.

В свою очередь, Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным с "позиции силы". Он добавил, что Киев прежде всего рассчитывает на американскую поддержку в ходе украинского конфликта.

