00:33Политика
Конгресс США не поддерживает идею нового финансирования для Киева
Фото: 123RF/sborisov
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгресс не поддерживает идею утверждения нового пакета финансирования для Украины. Об этом пишет РИА Новости.
"В Конгрессе нет настроя на это", – сказал Джонсон, выступая на международной конференции консерваторов.
Он также призвал лидера Украины Владимира Зеленского сосредоточиться на завершении конфликта с Россией.
Ранее Вашингтон выступил против того, чтобы G7 выставляла РФ агрессором в своем заявлении, которое было выпущено по случаю трехлетней годовщины начала СВО. Кроме того, члены "Группы семи" до сих пор не договорились по вопросу участия Зеленского в виртуальном саммите G7, который назначен на 24 февраля.
В свою очередь, Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным с "позиции силы". Он добавил, что Киев прежде всего рассчитывает на американскую поддержку в ходе украинского конфликта.
Трамп обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт