Орешкин, Топилин и Мединский не получили должностей в правительстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин не получили должности министров в правительстве. Об этом следует из указа Владимира Путина, которое размещено на сайте Кремля.

Также свои посты не сохранили Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева. В предыдущем правительстве работали 22 министра, многие из них сохранили свои посты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно данному документу, у премьер-министра официально будет 9 заместителей. В частности, первым заместителем председателя правительства РФ стал Андрей Белоусов.

Должности вице-премьеров также получили Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктор Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ключевые задачи нового правительства. По его словам, приоритет необходимо отдать тем сферам, которые направлены на улучшение уровня жизни населения. Именно такой деятельности и ожидают от правительства, считает Мишустин.

Владимир Путин поздравил министров правительства Михаила Мишустина с назначением и пожелал успехов в работе. "Уверен, что это будет в жизни каждого из вас серьезным испытанием и серьезным событием. Я искренне желаю всем вам успехов", – сказал президент на встрече в Доме правительства.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, экс-премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. 16 января новым главой правительства был назначен 53-летний Михаил Мишустин.

