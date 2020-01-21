Эксперт дал прогнозы по кандидатам в новое правительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров дал прогнозы по кандидатам в новое правительство. Как он рассказал Москве 24, о серьезном пересмотре правительства можно будет говорить лишь в 2021 году, когда пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва.

"Сейчас правительство изменится процентов на 30. Я думаю, что о трети министров идет речь. А министры-тяжеловесы, особенно по тем направлениям, по которым у России сейчас успехи, останутся. Мы говорим о том же министре иностранных дел Сергее Лаврове. То, что ему 70 лет в этом году исполнится, мне кажется, не должно быть препятствием для продолжения деятельности его на этом посту. То же самое касается и министра обороны Сергея Шойгу, у которого серьезные успехи", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Шойгу и Лавров сейчас работают в хорошем тандеме и разрушать его не стоит. "Особенно когда у России такие прорывы, например, на ближневосточном направлении – очень успешная деятельность, армия в целом поднимается", – подытожил Шатров.

Что касается министров социального блока, то, по его мнению, будет поставлен определенный эксперимент и появятся новые фигуры.

"Потому что вопросов всегда много к социальному блоку. Но есть ведь вопросы такого общего характера, а есть и конкретные провалы. Как бы мы там ни радовались за успехи в реформе российского здравоохранения, но ситуация, когда мы недосчитываемся сейчас, по-моему, 20 тысяч врачей и более 120 тысяч работников младшего и среднего медицинского персонала в здравоохранении, – это ведь провал в целом и реформы здравоохранения, которая не создала такие условия, чтобы люди закреплялись в этой профессии", – объяснил он.

Эксперт предположил, что будут изменения и на уровне вице-премьера, отвечающего за этот блок, и на уровне министра.

"Мне кажется, что министру спорта, вполне возможно, вместе с вице-премьером, отвечающим за этот блок, придется ответить за ситуацию, в которой оказались российские спортсмены в связи с допинговым скандалом. Думаю, новый премьер-министр будет учитывать мнение ведущей политической партии. И вполне возможно, что эти четыре кандидатуры – это те кандидатуры, которых не будет в новом правительстве. Ну и плюс еще там несколько человек", – добавил Шатров.

В заключение он предположил, что в отставку уйдет около 8–10 министров. "Увидим появление новых министерств и служб каких-то, вполне возможно. Ходят слухи, что министерство спорта превратится в Федеральное агентство, – вполне возможно. И я думаю, что мы увидим некие перестановки внутри, смену направлений, повышения и понижения определенных министров. Думаю, в правительстве появятся ряд губернаторов и депутатов или сенаторов. Думаю, такие перемены произойдут", – поделился мнением эксперт.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, занимающий пост главы Федеральной налоговой службой. Мишустин, в свою очередь, пообещал в скором времени представить новый кабинет министров. Путин также включил Мишустина в состав Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев рассказал, почему было принято решение об отставке кабинета министров. Он пояснил, что главная причина отставки – это масштабность поставленных в послании президента задач. По его словам, глава государства должен быть "абсолютно свободен", чтобы осуществить поставленные задачи.

