Эксперт дал прогнозы по кандидатам в новое правительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров дал прогнозы по кандидатам в новое правительство. Как он рассказал Москве 24, о серьезном пересмотре правительства можно будет говорить лишь в 2021 году, когда пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва.
"Сейчас правительство изменится процентов на 30. Я думаю, что о трети министров идет речь. А министры-тяжеловесы, особенно по тем направлениям, по которым у России сейчас успехи, останутся. Мы говорим о том же министре иностранных дел Сергее Лаврове. То, что ему 70 лет в этом году исполнится, мне кажется, не должно быть препятствием для продолжения деятельности его на этом посту. То же самое касается и министра обороны Сергея Шойгу, у которого серьезные успехи", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Шойгу и Лавров сейчас работают в хорошем тандеме и разрушать его не стоит. "Особенно когда у России такие прорывы, например, на ближневосточном направлении – очень успешная деятельность, армия в целом поднимается", – подытожил Шатров.
Что касается министров социального блока, то, по его мнению, будет поставлен определенный эксперимент и появятся новые фигуры.
"Потому что вопросов всегда много к социальному блоку. Но есть ведь вопросы такого общего характера, а есть и конкретные провалы. Как бы мы там ни радовались за успехи в реформе российского здравоохранения, но ситуация, когда мы недосчитываемся сейчас, по-моему, 20 тысяч врачей и более 120 тысяч работников младшего и среднего медицинского персонала в здравоохранении, – это ведь провал в целом и реформы здравоохранения, которая не создала такие условия, чтобы люди закреплялись в этой профессии", – объяснил он.
Эксперт предположил, что будут изменения и на уровне вице-премьера, отвечающего за этот блок, и на уровне министра.
"Мне кажется, что министру спорта, вполне возможно, вместе с вице-премьером, отвечающим за этот блок, придется ответить за ситуацию, в которой оказались российские спортсмены в связи с допинговым скандалом. Думаю, новый премьер-министр будет учитывать мнение ведущей политической партии. И вполне возможно, что эти четыре кандидатуры – это те кандидатуры, которых не будет в новом правительстве. Ну и плюс еще там несколько человек", – добавил Шатров.
В заключение он предположил, что в отставку уйдет около 8–10 министров. "Увидим появление новых министерств и служб каких-то, вполне возможно. Ходят слухи, что министерство спорта превратится в Федеральное агентство, – вполне возможно. И я думаю, что мы увидим некие перестановки внутри, смену направлений, повышения и понижения определенных министров. Думаю, в правительстве появятся ряд губернаторов и депутатов или сенаторов. Думаю, такие перемены произойдут", – поделился мнением эксперт.
Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, занимающий пост главы Федеральной налоговой службой. Мишустин, в свою очередь, пообещал в скором времени представить новый кабинет министров. Путин также включил Мишустина в состав Совбеза РФ.
Дмитрий Медведев рассказал, почему было принято решение об отставке кабинета министров. Он пояснил, что главная причина отставки – это масштабность поставленных в послании президента задач. По его словам, глава государства должен быть "абсолютно свободен", чтобы осуществить поставленные задачи.
Как будет формироваться новое правительство
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: