В ЦАХАЛ проигнорировали сообщения женщин-военных об атаке ХАМАС – СМИ

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В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) увидели причины провала отражения атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября в сексизме и эйджизме. Об этом пишет газета Haaretz.

Подразделение ЦАХАЛ, которое вело наблюдение за границей с Газой, предупредило офицерское командование об активности боевиков. В донесениях были сведения о подготовке ХАМАС.

"Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что, если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому", – отметил один из военных.

Как подчеркнула другая военнослужащая, ХАМАС два месяца до атаки запускали беспилотные летательные аппараты к границе Израиля. В частности, боевики возвели копию наблюдательного пункта армии еврейского государства.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

17 ноября СМИ писали, что палестинское движение ХАМАС и власти Израиля согласились на трехдневное перемирие в секторе Газа. Позже Израиль и ХАМАС сообщили, что стороны 19 ноября не подписывали соглашение о прекращении огня и освобождении нескольких заложников из Газы.

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