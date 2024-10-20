CNN: США расследуют утечку разведданных о планах Израиля атаковать Иран

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США проводят расследование по факту утечки особо секретных документов с разведданными о планах Израиля нанести ответный удар по Ирану. Об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания CNN.

Согласно данным телеканала, документы под грифом "совершенно секретно", датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в Сети после их публикации в телеграм-канале Middle East Spectator. При этом доступ к документам должны были иметь только страны – члены альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.

Так, согласно документам, Национальное агентство геопространственной разведки США считает, что переброска Израилем боеприпасов является частью подготовки удара по Ирану. Агенство национальной безопасности в США упоминает об учениях израильских ВВС с использованием ракет класса воздух – поверхность. В другом документе отмечается, что Израиль обладает ядерным оружием, однако в США не считают, что еврейское государство будет использовать его против Ирана.

Целью расследования по факту утечки станет определение круга лиц, которые имели доступ к документам Пентагона. Разбирательство по факту произошедшей утечки будут проводить Федеральное бюро расследований, Минобороны и американские разведслужбы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ему известно, каким образом Израиль намерен ответить Ирану на ракетный удар. При этом он отказался раскрывать подробности.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.