Байден заявил, что США известно, когда и как Израиль ответит Ирану на ракетный удар

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Президент США Джо Байден заявил, что ему известно, каким образом Израиль намерен ответить Ирану на ракетный удар. Об этом он заявил журналистам перед вылетом из ФРГ, сообщает ТАСС.

Так, на вопрос о том, есть ли у США понимание, каким будет ответ Израиля и когда он примет соответствующие меры, Байден ответил: "Да и да".

При этом американский президент отказался раскрывать подробности о планируемом ответе Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что израильские военные готовы нанести удар по военным объектам Ирана, но не по нефтяным или ядерным.

Отмечается, что ответные действия Израиля в отношении Ирана будут тщательно продуманы, чтобы избежать ощущения "политического вмешательства в выборы в США".

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.