Расследование повреждения Balticconnector сосредоточили на судне под флагом Гонконга

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Расследование повреждения эстонско-финского газопровода Balticconnector нацелено на выяснение роли судна под флагом Гонконга Newnew Polar Bear, которое находилось неподалеку от трубы. Об этом заявили на сайте Центральной криминальной полиции Финляндии.

Во время расследования было обнаружено, что движение Newnew Polar Bear совпадает со временем и местом повреждения газопровода. Кроме того, правоохранители изучат еще раз предысторию плавания судна в рамках уголовного дела с помощью международных партнеров.

"Полицейское расследование в настоящее время сосредоточено на выяснении причастности судна", – говорится в заявлении.

Комиссар полиции Ристо Лохи подчеркнул, что для уточнения всех деталей происшествия ведомство будет сотрудничать с властями Китая.

Также в полиции уточнили, что в районе повреждения был найден тяжелый предмет. На данный момент полицейские пытаются понять, что это за объект и как он связан с инцидентом.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов нацелены на то, чтобы поднять этот предмет со дна моря для осмотра.

"Расследование подтвердило, что ущерб был причинен внешней механической силой и, исходя из имеющихся знаний, нет оснований полагать, что ущерб был вызван взрывом", – заключил комиссар.

Ранее сообщалось, что к повреждению Balticconnector могло быть причастно китайское судно. Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показывают, что к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, то Альянс даст единый и решительный ответ. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кайя Мюккянена, повреждение Balticconnector было вызвано внешними силами.

Сотрудники полиции Финляндии, в свою очередь, закончили осматривать повреждения газопровода Balticconnector и направили на экспертизу взятые образцы.