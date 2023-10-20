В МИД Канады заявили о приостановке работы консульств в трех городах Индии

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Канада приостанавливает обслуживание клиентов в генеральных консульствах в трех городах Индии из-за возвращения из этой страны 41 диппредставителя. Об этом сообщается на сайте МИД Канады.

"Генеральные консульства в Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи временно останавливают обслуживание клиентов", – отметили в ведомстве.

По данным канадского министерства, консульские услуги и дополнительная информация доступны в Высшей комиссии Канады, которая находится в Нью-Дели.

В сентябре этого года власти Канады предположили, что индийские спецслужбы могут быть причастны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара, которое произошло в июне. В связи с этим Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, которого подозревает в работе на разведку Индии.

На действия Канады последовал соответствующий ответ от Индии. Страна приняла решение о высылке высокопоставленного канадского дипломата. Власти предложили ему покинуть страну в течение пяти дней.

В начале октября Индия выступила с требованием к Канаде к 10 октября вывезти 41 дипломата со своей территории.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не будет обострять отношения с Индией после требования о высылке дипломатов.