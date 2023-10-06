В МИД РФ назвали безосновательной высылку российских дипломатов из США – СМИ

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Высылка российских дипломатов из Соединенных Штатов является безосновательной, заявил источник в министерстве иностранных дел РФ.

"Американская сторона продолжает дурную традицию "сливов" в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет публичить те или иные предпринимаемые акции", – передает РИА Новости слова источника.

При этом в ведомстве сделали акцент на том, что Россия не желает дальнейшего обострения ситуации. Однако, если Вашингтон продолжит действовать враждебным образом, РФ вынуждена будет дать жесткий ответ, предупредил собеседник агентства.

По его информации, США использовали высылку "американских дипломатов, занимавшихся шпионской деятельностью", только как предлог.

Ранее Соединенные Штаты объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Вашингтоне в ответ на высылку своих дипломатов из РФ. Представитель американского Госдепа отметил, что этим шагом Штаты хотят показать, что преследование американских дипломатов в РФ будет иметь для Москвы последствия.

В прошлом месяце посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где ей объявили демарш в связи с незаконной деятельностью двух американских дипломатов. Последние были объявлены персонами нон грата и позже высланы из страны.



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