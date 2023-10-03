03 октября, 16:57Политика
В Канаде заявили, что не будут обострять отношения с Индией
Фото: 123RF/irynatolm
Оттава не будет обострять отношения с Индией после требования о высылке дипломатов. С таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Мы не намерены обострять ситуацию", – цитирует его ТАСС.
Ситуация осложнилась после того, как Оттава обвинила Нью-Дели в организации покушения на лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Суррея в Британской Колумбии.
После этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, которого подозревает в работе на индийскую разведку.
В свою очередь, Индия решила выслать высокопоставленного канадского дипломата, его попросили уехать из страны в течение пяти дней.
3 октября в СМИ появилась информация, что Нью-Дели требует от Оттавы к 10 октября отозвать 41 дипломата.
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