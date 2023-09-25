В МИД РФ выразили протест послу Болгарии из-за выдворения настоятеля РПЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посла Болгарии вызвали в российское министерство иностранных дел. Ему выразили протест из-за выдворения настоятеля РПЦ. Соответствующая информация появилась на сайте внешнеполитического ведомства.

"Выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии", – говорится в заявлении МИД.

Ведомство обвинило болгарские власти в подрыве многовековых духовных связей. В министерстве назвали решение о выдворении священнослужителей очередной провокацией в рамках общей "борьбы с российским влиянием", которую пропагандирует Запад и Европа.

Дипломаты предупредили посла Болгарии о неизбежных последствиях. При этом в МИД РФ уверены, что планы, главной целью которых является разрыв связей между народами России и Болгарии, обречены на провал.

Ранее в российском посольстве заявили, что болгарские власти решили выслать из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана. В республике решили, что священнослужитель несет угрозу национальной безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобное решение можно считать деструктивным. Она обратила внимание на то, что власти Болгарии решили выслать настоятеля подворья в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который является священным для прихожан РПЦ.