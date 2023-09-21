21 сентября, 19:44Политика
Захарова отреагировала на решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ
Фото: vk.com/mid
Решение Болгарии о высылке настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана можно считать деструктивным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Этот вопиющий недружественный акт болгарских властей не поддается никакому логическому объяснению", – передает ее слова сайт ведомства.
Захарова обратила внимание на то, что власти Болгарии решили выслать настоятеля подворья в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который является священным для прихожан РПЦ.
"Возмущены и шокированы фактом случившегося. Это еще раз говорит о том, что нынешнее руководство Болгарии окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами", – отметила она.
Кроме того, по ее словам, власти Болгарии теперь нацелены на разрыв отношений между русским и болгарским народами. Также официальный представитель МИД РФ возложила ответственность за случившееся на болгарскую сторону.
"Людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу, просто отвезут на границу с Сербией, где бросят на произвол судьбы", – заключила она.
Ранее в российском посольстве заявили, что власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана. В республике решили, что священнослужитель несет угрозу национальной безопасности.
До этого Московская патриархия предупредила Латвийскую церковь об опасности раскола.
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