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21 сентября, 16:04

Политика

Песков переадресовал в МИД вопрос о высылке российского архимандрита из Болгарии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопросы, которые связаны с высылкой настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана из Болгарии, лучше всего уточнять у министерства иностранных дел России.

Журналисты обратились к представителю Кремля с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Я не знаю деталей. В МИД обращайтесь", – ответил он.

Ранее в российском посольстве заявили, что Власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана. В республике решили, что священнослужитель несет угрозу национальной безопасности.

До этого Московская патриархия предупредила Латвийскую церковь об опасности раскола.

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