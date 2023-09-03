Соблюдающие заповеди верующие выбирают самую правильную дорогу – патриарх Кирилл

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что, следуя божественным заповедям, верующие идут верным жизненным путем. Слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла передает РИА Новости.

"Когда люди следуют слову Божьему, они выбирают самый верный, самый правильный путь в своей жизни. Исходя из священного Писания, мы будем верить и надеяться, что не исчезнет из рода человеческого вера в Господа и Спасителя", – напомнил патриарх Кирилл.

Глава РПЦ также отметил, что не стоит полностью уповать на технологии, политические концепции и общественную этику. По словам патриарха Кирилла, в жизни они работают не всегда.

"В одной части мира может работать, а в другой совсем не работать. Я бы никогда не дерзнул от себя, обращаясь к людям, сказать то, что сейчас говорю. Но все это слова Божьи", – рассуждает патриарх Кирилл.

Ранее патриарх Кирилл усомнился в гипотезе о том, что жизнь на Земле произошла от космического пространства. Рассуждая о происхождении жизни после литургии в Донском ставропигиальном мужском монастыре в день празднования Донской иконы Божией Матери, Кирилл отметил, что невозможно поверить в то, что жизнь на Земле зародилась сама по себе "из песчинки".