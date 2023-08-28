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Патриарх Кирилл в праздник Успения Богородицы совершит литургию в Кремле
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 августа совершит литургию в Успенском соборе Кремля по случаю празднования Успения Божией Матери. Об этом со ссылкой на пресс-службу предстоятеля Русской православной церкви сообщает ТАСС.
"28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, святейший патриарх Кирилл совершит божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля", – указано в сообщении.
Православные христиане в понедельник отмечают один из главных церковных праздников, этот день знаменует собой окончание двухнедельного Успенского поста.
Ранее патриарх Кирилл призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши и поступков, когда Россия жертвует многим ради ближних.
Он подчеркнул, что священнослужитель может обустраивать свой быт достойным образом, однако в этом не должно быть вычурности. Духовенство не должно совершать поступков, которые явно не отвечают священному сану, заключил патриарх.
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