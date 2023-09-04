Захарова назвала возмутительным оцепление женского монастыря УПЦ в Тернопольской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала возмутительным оцепление Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии полицией Украины.

"Эти возмутительные действия в очередной раз наглядно демонстрируют, что сегодня на Украине – самый настоящий неонацистский режим, а его руководство – фашисты, следующие заветам своих "кумиров" из Третьего рейха", – заявила дипломат.

В конце августа раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в двух селах в Хмельницкой области.

По данным пресс-службы местной епархии, 19 и 20 августа на территории Красиловского благочиния Хмельницкого района Хмельницкой епархии произошел захват Свято-Николаевского храма в селе Митинцы и Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Волица, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ. Этими действиями раскольники нарушили права верующих и закон Украины.

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