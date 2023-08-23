В ЛНР нашли более 100 икон, которые ВСУ планировали вывезти на Украину

Фото: УФСБ России по ЛНР

Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике обнаружили более 100 православных икон, которые весной 2022 года собирались вывезти украинские военные, сообщает ТАСС.

Иконы нашли в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона. Выяснилось, что реликвии должны были вывезти частным лицам на территории Украины.

В правоохранительных органах ЛНР рассказали, что стоимость некоторых икон превышает миллион рублей.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев ведет переговоры с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем о подключении Фанара к вывозу с Украины христианских ценностей из-за якобы угрозы уничтожения.

По данным СВР, похищение святынь хотят "оформить" как часть регулярной межцерковной практики, когда реликвии переносят в третьи государства для поклонения верующих. В частности, это касается части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементов Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области.

До этого Нарышкин сообщил, что Киев и ЮНЕСКО пришли к соглашению о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры, в том числе святых мощей.

По его словам, в целях безопасности ценности передадут в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана. Это, указывается в сообщении, будет сделано под предлогом спасения их от российских ракетных ударов. Позднее в ЮНЕСКО опровергли заявление Нарышкина.

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