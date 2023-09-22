РФ не примет зеркальных мер против Болгарской православной церкви

Фото: podvorie-sofia.bg

Москва не будет принимать зеркальных мер против Болгарской православной церкви в ответ на недружественные шаги Софии. Об этом посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы же не варвары", – подчеркнула она.

По ее информации, посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин будет вызван в МИД РФ из-за высылки священников Русской православной церкви (РПЦ). Она подчеркнула, что с ним проведут определенный разговор.

Ранее в российском посольстве заявили, что болгарские власти решили выслать из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана. В республике решили, что священнослужитель несет угрозу национальной безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобное решение можно считать деструктивным. Она обратила внимание на то, что власти Болгарии решили выслать настоятеля подворья в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который является священным для прихожан РПЦ.

В Софии болгарский священник предал анафеме кортеж Зеленского