В посольстве РФ в Ливии посмеялись над предупреждениями США о сближении с Россией

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Посольство РФ в Ливии прокомментировало сообщения о том, что Соединенные Штаты предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара от сближения с Москвой.

"Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер", – говорится в телеграм-канале российской дипмиссии.

Ранее посол РФ в Ливии Айдар Аганин заявил, что риск распространения отправленного на Украину вооружения по Африке существует. В частности, Ливия "в период анархии и хаоса" в стране могла стать подобным транзитным коридором, добавил дипломат.

До этого Аганин сообщил, что Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в Ливии. В частности, в июне посол вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи.