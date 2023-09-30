30 сентября, 04:46Политика
В посольстве РФ в Ливии посмеялись над предупреждениями США о сближении с Россией
Фото: 123RF/recstockfootage
Посольство РФ в Ливии прокомментировало сообщения о том, что Соединенные Штаты предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара от сближения с Москвой.
"Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер", – говорится в телеграм-канале российской дипмиссии.
Ранее посол РФ в Ливии Айдар Аганин заявил, что риск распространения отправленного на Украину вооружения по Африке существует. В частности, Ливия "в период анархии и хаоса" в стране могла стать подобным транзитным коридором, добавил дипломат.
До этого Аганин сообщил, что Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в Ливии. В частности, в июне посол вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи.
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