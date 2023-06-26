Посол РФ в Ливии заявил о восстановлении дипломатического присутствия Москвы в стране

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Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в Ливии. Об этом сообщил посол РФ в стране Айдар Аганин.

В понедельник, 26 июня, Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи.

"Дипломатическое присутствие в этой стране полностью восстановлено. Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений", – цитирует его РИА Новости.

Дипломат напомнил, что летом 2014 года посольство РФ покинуло Ливию из-за острой фазы гражданского противостояния в стране. До момента возобновления работы в Ливии российское посольство осуществляло деятельность из Туниса.

В апреле 2023 года глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага выразил надежду на укрепление связей с Россией. Он заявил, что раскол исполнительной власти в Ливии сказывается на отношении многих стран к ливийскому вопросу, в том числе и России.

