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Риск распространения отправленного на Украину вооружения по Африке существует. В частности, Ливия "в период анархии и хаоса" в стране могла стать подобным транзитным коридором. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Ливии Айдар Аганин.

Он отметил, что оружие с Украины уже начинает "всплывать" в целом ряде регионов мира. Данное вооружение имеет все шансы попасть в руки экстремистских и террористических группировок.

При таком сценарии транзитным коридором может выступать любая страна, в которой государство не обладает достаточным контролем над внутренней ситуацией, считает Аганин.

Вместе с тем, по словам дипломата, в последнее время силовики и компетентные органы в Ливии стали демонстрировать немалую решимость пресекать трансграничную криминальную деятельность.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, продается на черном рынке и поставляется в том числе в Африку.

В частности, по его словам, ПТРК Javelin, который массово поставлялся на Украину, легко можно найти в даркнете. Он считает, что происхождение оружия "абсолютно очевидно" и "не особо сейчас скрывается".