Главу МИД Ливии отстранили от должности из-за ее встречи с израильским коллегой – СМИ

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Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества в ПНЕ Наджлу Мангуш. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что Мангуш была отстранена из-за встречи с главой МИД Израиля Эли Коэном. В ее отношении было начато расследование.

В апреле 2023 года глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага выразил надежду на укрепление связей с Россией. Он заявил, что раскол исполнительной власти в Ливии сказывается на отношении многих стран к ливийскому вопросу, в том числе и России.

