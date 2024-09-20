ВС РФ уничтожили украинскую бронетехнику в курском приграничье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия уничтожила прямым попаданием украинскую бронетехнику в курском приграничье. Об успешной атаке рассказали в министерстве обороны РФ.

"Разведывательным подразделением группировки войск "Север" было выявлено движение нескольких единиц бронетехники боевиков ВСУ. <...> Было принято решение об огневом воздействии по бронетехнике противника", – доложили в ведомстве.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, украинская армия потеряла на этом направлении более 15,3 тысячи военнослужащих.

В МИД РФ заявили, что ВСУ создали подобие концентрационных лагерей для местных жителей Курской области. По данным дипведомства, в подобные лагери украинцы сгоняли граждан, которые не захотели или не смогли покинуть территорию.

