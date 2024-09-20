Пушков назвал взрывы пейджеров в Ливане новым оружием массового поражения

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Сенатор Алексей Пушков назвал взрывы пейджеров в Ливане новым оружием индивидуально-массового поражения, сообщает RT со ссылкой на его публикацию в телеграм-канале.

Данное оружие было создано и стало использоваться "на наших глазах", подчеркнул Пушков. По его словам, оно основывается на механизмах массового потребления.

"После вирусов – новое слово в безжалостной войне против человека", – заявил сенатор.

Детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями произошла сразу в нескольких районах Ливана 17 и 18 сентября. Это привело к гибели 32 человек. Еще более 4 тысяч пострадали.

По данным СМИ, целью атаки стали представители движения "Хезболла". Журналисты аргументировали это тем, что подобными пейджерами пользуются его члены. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жестко ответить за случившееся.