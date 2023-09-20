МИД Польши вызвал украинского посла в связи с заявлениями Зеленского

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Украинский посол Василий Зварыч был вызван в МИД Польши после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о блокаде поставок зерна в Евросоюз. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Выступая на Генасамблее ООН, украинский лидер заявил, что ограничение поставок зерна в страны ЕС превращает этот вопрос в триллер. Он добавил, что страны, которые продлили эмбарго, могут помогать РФ.

"20 сентября в срочном порядке в МИД был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч", – отметили в МИД.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил украинскому дипломату протест от польской стороны по отношению к формулировкам, которые были озвучены Зеленским.

Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

Он отметил, что действия украинской стороны не удивляют, но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Отмечалось, что Словакия, Польша и Венгрия продлили односторонний запрет на ввоз украинского зерна на их территорию до конца года.



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