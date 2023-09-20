В МИД РФ усомнились, что обострение отношений Украины и Польши повлияет на поставки оружия

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Обострение отношений Украины и Польши вряд ли повлияет на военные поставки Киеву, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, дело в том, что все решения приняты на соответствующем политическом уровне и в соответствующих столицах.

Тем не менее, подчеркнул он, эта ситуация показательна с точки зрения реальности отношений между Украиной и теми государствами, под внешнее управление которых она так активно стремилась.

В свою очередь, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина прокомментировала RT заявление министра сельского хозяйства и развития села Польши Роберта Телюса о том, что страна готова к возможному украинскому эмбарго на овощи и фрукты, однако справится ли с такой проблемой Украина – неизвестно.

Она отметила, что Украина подписала соглашение об ассоциации и там предусмотрены определенные квоты на те виды товаров, которые Украина направляет на общий рынок ЕС. В связи с этим страна не может поставлять больше определенного набора.

Еремина напомнила, что решение поддерживать Киев через поставки зерна – это решение, которое приняли не только в ЕС, его поддержали по каналам НАТО.

"Украина может ввести эмбарго в одностороннем порядке, но получается, что она не договаривается со своими экономическими партнерами, с которыми подписала соглашение об ассоциации", – пояснила аналитик.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что Польша готовится к выборам и нынешняя правящая коалиция набирает очки в польском обществе. По его мнению, использовать антироссийскую тему уже не актуально, поэтому нужно найти нового врага и победить его.

"А победить Украину гораздо проще. Нужно будет ждать, чем закончатся польские выборы. Будут угрозы с двух сторон, понятно, что экономика Польши гораздо сильнее экономики Украины. Но говорить про экономику Украины бессмысленно, страна находится в жесточайшем кризисе, прежде всего военном, и вопрос не в том, сколько миллиардов она потеряет на торговле или приобретет, а вопрос: что там с содержанием вооруженных сил", – заявил политолог.

Он также добавил, что основной спонсор Киева не Польша, а США. При этом в Штатах тоже проблемы, и республиканцы требуют урезать поддержку Украине. По мнению Солонникова, в итоге у Украины будут серьезные сложности с содержанием армии и с работой органов государственного управления, везде будут проблемы.

Власти Польши с 00:00 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подчеркнул, что это может произойти, если украинские власти и дальше будут накалять конфликт вокруг поставок зерновых.

До этого премьер-министр Польши сообщил, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если этого не сделает руководство ЕС.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.

Власти Украины после этого подали иск во Всемирную торговую организацию. Украинское министерство экономики надеется, что три страны снимут запрет на поставку зерна и им не придется выяснять отношения в суде. Также в ведомстве отметили, что из-за одностороннего ограничения Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже несут потери из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

Словакия запретила ввоз украинских сельхозпродуктов в страну