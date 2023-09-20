Президент Польши Дуда показал, что интересы его страны важнее Украины – Пушков

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Президент Польши Анджей Дуда поставил интересы своей страны выше потребностей Украины. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

"Выступая на брифинге перед польскими журналистами в Нью-Йорке, президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно. "Утопающий хватается за все, что может..." Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине", – написал он.

По мнению Пушкова, в Киеве считают, что западные страны обязаны жертвовать своими интересами ради Украины. Позиция же президента Польши входит в конфликт с мнением украинского лидера Владимира Зеленского, считает парламентарий.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал жалобу Киева на Словакию во Всемирную торговую организацию верхом наглости. По его мнению, подобный иск стал очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является Украина.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.



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