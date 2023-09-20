Экс-премьер Словакии Фицо назвал иск Украины в ВТО из-за зерна верхом наглости

Фото: 123RF/slavkosereda

Бывший премьер-министр Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо назвал жалобу Киева на Словакию во Всемирную торговую организацию верхом наглости. Об этом сообщает РИА Новости.

"Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина", – заявил он.

Фицо заявил, что правительство Словакии превратило страну в "мальчика для битья", чье мнение никто не спрашивает. По его словам, Братислава доставляла все, что Киев попросит, пока склады полностью не опустели.

"Как говорится, доброе дело не остается безнаказанным", – резюмировал Фицо.

Ранее во Всемирной торговой организации сообщили о получении запроса со стороны Украины на проведение консультаций относительно введенных тремя странами ЕС торговых запретов.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.



Болгарские фермеры заблокировали часть дорог в стране из-за ввоза украинского зерна