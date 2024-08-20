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Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхана Гаджизаде.

Речь идет о межправительственной организации, созданной в 2006 году. В нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

В начале июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане была принята Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем.

Согласно пункту 4.5 декларации, Баку выразил желание вступить в БРИКС, а Пекин поприветствовал такое желание.

Владимир Путин прилетел в Баку в рамках двухдневного государственного визита 18 августа. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, итоги которых Путин пообещал доложить армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.

Во время переговоров с Алиевым Путин подчеркнул, что Россия готова включиться в процесс урегулирования конфликта и будет рада, если сможет посодействовать в подписании мирового договора между Арменией и Азербайджаном.