ВС РФ освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за прошедшие сутки освободила населенный пункт Белая Гора в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль подразделениями группировки войск "Южной", уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР.

Также ВС РФ взяли под контроль села Николаевка и Карла Маркса и освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка.

До этого российские военнослужащие ударили оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дисклокации 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), который располагался в районе села Баратовка в Николаевской области.

На видеозаписи, опубликованной МО РФ, показан момент, когда после атаки по объекту происходит взрыв. В результате все цели были уничтожены.