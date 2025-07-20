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20 июля, 12:54

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за прошедшие сутки освободила населенный пункт Белая Гора в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль подразделениями группировки войск "Южной", уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР.

Также ВС РФ взяли под контроль села Николаевка и Карла Маркса и освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка.

До этого российские военнослужащие ударили оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дисклокации 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), который располагался в районе села Баратовка в Николаевской области.

На видеозаписи, опубликованной МО РФ, показан момент, когда после атаки по объекту происходит взрыв. В результате все цели были уничтожены.

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

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